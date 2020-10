Turismo: assessore Lazio, Regione al Ttg di Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio è al fianco di chi 'in prima linea' promuove il nostro territorio ed il turismo laziale in Italia e nel mondo. - aggiunge Pugliese - In un anno difficile per le imprese e gli operatori del settore, la nostra presenza al TTG è un segnale di speranza, di fiducia e di ripartenza. Nei tre giorni di Rimini promuoveremo l'arte, la bellezza e la cultura che rendono il Lazio una regione unica, in grado di sorprendere sempre, ed in particolare quell'offerta turistica in linea con le nuove esigenze ed aspettative: il turismo dei borghi e dello sport all'aria aperta come fattore trainante, il turismo giovanile e la rete degli ostelli, il turismo dell'outdoor e del benessere, il mare, che oltre le aspettative ha retto l'onda d'urto del Covid. Porteremo la costa pontina, le nostre isole, la Ciociaria, la Tuscia viterbese, il Lazio pronto al 2021 ormai alle porte". L'inaugurazione dello spazio espositivo è prevista per le ore 14.30 del giorno 14 alla presenza della sottosegretaria di Stato del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo Lorenza Bonaccorsi presso lo stand della Regione Lazio, Padiglione A5 - Corsia 4/5, stand 147/185. Su visitlazio.com e sui social collegati sarà possibile ricevere maggiori informazioni sugli appuntamenti in programma. (Com)