Speciale difesa: Libia, leader operazione Vulcano di Rabbia chiedono di essere inclusi nel dialogo politico

- I leader dell’operazione militare libica Vulcano di rabbia, lanciata dalle forze della Tripolitania in risposta all’offensiva del generale Khalifa Haftar contro la capitale nell’aprile del 2019, vorrebbero essere inclusi nel dialogo politico in corso. Lo riferisce l’emittente televisiva libica “Libya 24”, considerata vicina alle istanze di Haftar, spiegando che “il comandante della cosiddetta Sala operativa Sirte e Jufrah della milizia di Misurata, Ibrahim Bait Al-Mal, ha rivelato che i leader dell'Operazione Vulcano di rabbia hanno chiesto ai membri del consiglio di Presidenza del Governo di accordo mazionale e al suo capo, Fayez al Sarraj, durante un incontro, di coinvolgerli nel dialogo politico in corso”. L’emittente aggiunge che Bayt Al Mal ha incontrato recentemente il ministro della Difesa, Salah al Din al Nimroush e i comandanti delle zone militari del Gna. (Lit)