Speciale difesa: Arabia Saudita, Coalizione distrugge missile balistico Houthi pronto per il lancio

- La Coalizione militare a guida saudita in Yemen ha annunciato la distruzione di un missile balistico appartenente alla milizia Houthi che era in procinto di essere lanciato verso l'Arabia Saudita. La Coalizione ha riferito di aver preso le misure necessarie per proteggere i civili procedendo con la distruzione delle capacità specifiche delle milizie sciite dello Yemen. La Coalizione araba prosegue l'operazione di supporto aereo e di terra alle forze dell'esercito yemenita e alle tribù, nell'ambito delle operazioni in corso nei governatorati di Al-Jawf e Marib, dove hanno ottenuto importanti risultati negli ultimi giorni. (Res)