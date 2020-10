Speciale difesa: catturato a Baghdad l'aiutante di al Zarqawi, l'ex leader di Al Qaeda nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aiutante dell'ex leader di Al Qaeda in Iraq, Abu Musab al Zarqawi, è stato arrestato durante un raid a Baghdad. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw" citando il ministero dell'Interno. L'arresto è stato realizzato dai servizi segreti nel quartiere di Refaq, nel sud-ovest della capitale irachena. Non sono state specificate né ora né data dell'arresto. Secondo un comunicato del dicastero, l'anonimo aiutante di Zarqawi - ucciso questi nel 2006 da truppe Usa in Iraq - ha continuato ad aderire a cellule dello Stato islamico nella provincia di Diyala, come da lui ammesso durante un interrogatorio. L'uomo fermato ha anche aggiunto di avere istituito posti di blocco finti nell'area al fine di realizzare imboscate e attentati. Formalmente sconfitto nel 2017 in Iraq, lo Stato islamico è ancora attivo nel paese mediorientale grazie all'attività di cellule sparse. (Res)