Speciale difesa: crisi libica, Il Cairo impegnata per una risoluzione pacifica della crisi

- L'Egitto continuerà i propri sforzi per il raggiungimento di una risoluzione pacifica alla crisi in Libia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry durante una conferenza stampa congiunta con gli omologhi di Iraq e Giordania al Cairo, rispettivamente Fuad Hussein e Ayman Safadi, organizzata in occasione del vertice tripartito che si è tenuto nella capitale egiziana. "L'Egitto continua a lanciare un appello per una soluzione intra-libica con mezzi pacifici e senza ingerenze esterne. L'Egitto ha confermato la necessità di porre fine alle azioni ostili e non superare la linea Sirte-Jufra", ha sottolineato Shoukry, aggiungendo che sono in essere colloqui in Egitto sul quadro militare e costituzionale. "L'Egitto non vede l'ora di risolvere la crisi libica tramite la determinazione di una roadmap", ha concluso Shoukry. Al Cairo si sta svolgendo da tre giorni una serie di riunioni che coinvolgono vari attori libici, principalmente rappresentanti della Camera dei rappresentanti, del Consiglio di Stato e dell'Assemblea costituente. Le riunioni dovrebbero concludersi nella serata odierna. Intervenendo alla conferenza stampa, il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha lodato gli sforzi egiziani volti a raggiungere un accordo che preservi la sicurezza, la stabilità e la sovranità in Libia. L'incontro tra i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania e Iraq mira ad attuare gli accordi raggiunti durante il precedente vertice trilaterale di alto livello, che si è tenuto nella capitale giordana di Amman il 25 agosto e a cui hanno partecipato il presidente egiziano Al Sisi, il re di Giordania Abdullah II e il premier iracheno Mustafa al Kadhimi. Durante il vertice di agosto i tre leader hanno concordato di aumentare la cooperazione in campo economico, politico, energetico e della sicurezza. (Cae)