- Le autorità del dipartimento colombiano del Cauca hanno confermato l’omicidio di un leader indigeno e di sua moglie in una zona rurale del municipio di Suarez, nel nord del dipartimento. I due, riferisce l’emittente “BluRadio”, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre facevano rientro alla loro abitazione. Le autorità hanno avviato un’indagine per appurare le cause dell’accaduto. (Mec)