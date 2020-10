Sud Sudan: Sant'Egidio, prossima tornata dei colloqui di pace si terrà a Roma il 30 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace tra il governo del Sud Sudan e l'Alleanza di opposizione sud sudanese (Ssoma) proseguiranno a Roma il prossimo 30 novembre, in un incontro mediato dalla Comunità di Sant'Egidio che avrà lo scopo di definire la Dichiarazione dei principi discussa in questo primo round, tenutosi dal 9 al 12 ottobre presso la sede della Comunità. Lo ha annunciato oggi il segretario generale della Comunità di Sant'Egidio, Paolo Impagliazzo, aggiungendo che l'incontro sarà preceduto dal 9 al 12 novembre da colloqui con i militari che vedranno la presenza di una rappresentanza dell'organismo Igad (Organizzazione intergovernativa per lo sviluppo) di monitoraggio del cessate il fuoco (Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism - Ctsmvm). Nell'annunciare l'agenda di incontri, Impagliazzo ha ringraziato il governo italiano "per la disponibilità manifestata" nell'agevolare l'organizzazione dei colloqui sud sudanesi, tenuti - ha sottolineato - nel rispetto delle normative anti-Covid(Res)