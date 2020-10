Roma: RtR-Pd, scuola infanzia Municipio VI completata ma mai utilizzata, silenzio giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo in Assemblea capitolina della lista civica RtR, Svetlana Celli e il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo, in una nota dichiarano: "Una scuola dell'Infanzia finita da anni ma mai aperta. Si trova nel Municipio Roma VI, tra via Lunghezzina e via Cesare Saldini. Di questa assurdità, in un periodo in cui la ricerca di spazi per la didattica si fa sempre più stringente, si è parlato oggi in commissione Trasparenza". "Sulla struttura - aggiungono - sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini e la prossima settimana con loro ci sarà anche un sopralluogo. Anche vista dall'esterno, la scuola risulta completata, ma è inutilizzata e abbandonata, con il rischio di occupazioni o di atti di vandalismo. Avremmo voluto capire di più oggi, ma non è stato possibile per l'assenza degli uffici e dell'assessore competente". (segue) (Com)