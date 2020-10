Roma: RtR-Pd, scuola infanzia Municipio VI completata ma mai utilizzata, silenzio giunta Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerà quindi, proseguono ancora Celli e Palumbo - convocare nuovamente la commissione per sapere quale futuro avrà questa struttura, attesa da moltissime famiglie della zona costrette oggi a iscrivere i propri figli in scuole private, spesso anche molto distanti dall'abitazione o dal lavoro. La prossima settimana in Aula verrà discussa la mozione che abbiamo presentato per chiedere l'apertura della scuola. Ci auguriamo che notizie più aggiornate arrivino dall'Amministrazione e dalla stessa Giunta Raggi, dal momento che l'assessore alla Scuola conosce bene il problema, essendosene occupata addirittura con una interrogazione quando era consigliera di opposizione in Municipio. Speriamo che la stessa curiosità riesca ad essere oggi il motore di una svolta sulla vicenda, utile ai cittadini del quadrante". (Com)