Russia-Italia: Di Maio, Mosca è un partner fondamentale, necessario mantenere il dialogo

- L'Italia considera la Russia un partner fondamentale, motivo per cui è necessario mantenere e rafforzare il dialogo, anche con l'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa congiunta a Mosca con l'omologo Sergej Lavrov. Il capo della diplomazia italiana ha parlato di un incontro "molto franco e costruttivo", focalizzato sui temi del conflitto nel Nagorno-Karabakh, della Bielorussia e della Libia. Di Maio ha sottolineato la storica amicizia e i legami esistenti fra i due paesi, grazie anche a un'attrazione reciproca tra le rispettive culture. In merito, il ministro ha ricordato come oggi sia stato definito l'accordo per l'anno incrociato fra i musei russi e italiani per il 2021-2022. Per Di Maio, "la lotta al Covid può essere vinta solo attraverso la cooperazione internazionale: come presidenza entrante del G20 vogliamo una risposta multilaterale", auspicando un coinvolgimento russo. Il ministro degli Esteri ha poi menzionato il Vertice sulla salute globale che verrà ospitato in Italia il prossimo anno. (Rum)