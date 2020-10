Trasporto pubblico, oggi il tavolo con De Micheli: "Dad non sia soluzione al sovraffollamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del trasporto pubblico è "una situazione critica". Lo ha confermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ammettendo come "al di là dei tanti sforzi fatti ci sono momenti in cui è inevitabile che si verifichino affollamenti, dobbiamo evitarli". In sostanza, alla luce anche dell'aumento dei contagi, il sistema del tetto all'80 per cento su treni e bus non funziona.La verifica è attesa per oggi al tavolo convocato dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, con le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto pubblico locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi, per un aggiornamento del monitoraggio dei flussi e per analizzare alcune situazioni problematiche. Il pressing è partito direttamente dalle Regioni, che vorrebbero più soldi, mezzi e magari orari scaglionati per gli ingressi a scuola. Sul tema, sempre i governatori, avevano proposto al governo di introdurre nel nuovo Dpcm la didattica a distanza per le ultime classe delle superiori proprio per non gravare troppo sul trasporto pubblico locale.A questo proposito De Micheli ha smentito quanto pubblicato da alcuni organi di stampa. "Leggo articoli di giornale che mi attribuiscono una posizione favorevole alla didattica a distanza per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Nulla di più lontano dalla realtà", chiarisce su Twitter. "La scuola in presenza va favorita con ogni mezzo", aggiunge la ministra. (Rin)