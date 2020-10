Russia-Ue: Lavrov, "passi ostili" da Bruxelles, da Italia posizione "costruttiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata per i "passi ostili da parte di Bruxelles" e da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea che si sono espressi su posizioni "russofobe". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, in conferenza stampa congiunta a Mosca con l'omologo italiano, Luigi Di Maio. "Sono stati discussi i passi non amichevoli di Bruxelles", ha affermato Lavrov apprezzando la posizione "costruttiva" dell'Italia in ambito europeo, pur riconoscendo "i limiti a cui deve sottoporsi come membro dell'Unione". (Rum)