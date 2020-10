I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Beatificazione Acutis: Abbiati (Lega), assegnare a Carlo l'Ambrogino d'oro alla memoria - Un Ambrogino d'oro alla memoria per Carlo Acutis, il giovane che ha lottato coraggiosamente contro la sua malattia fino alla fine, di recente fatto Beato. Questa la proposta del Consigliere comunale della Lega a Milano, Gabriele Abbiati, alla quale si aggiunge una mozione in Municipio 7 per intitolare una via del territorio al Beato. "La Chiesa Cattolica ha conferito il giusto riconoscimento a questo ragazzo, alla sua figura che resterà un simbolo di fede e speranza – commenta Abbiati – ma anche le Istituzioni cittadine devono fare la loro parte. Ritengo sia doveroso per il Comune di Milano assegnare la sua massima onorificenza alla memoria di questo ragazzo che si è contraddistinto, nella sua semplicità e nei suoi pochi anni di vita, per l'insegnamento che ha donato a noi tutti e in particolar modo ai più giovani". Alle parole del Consigliere Abbiati fanno eco quelle degli esponenti della Lega in Municipio 7 dove il gruppo ha proposto l'intitolazione di una via tramite una mozione. (segue) (Rem)