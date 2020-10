I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: La Russa (Aci), riapertura Area B inciderà negativamente su mezzi pubblici - "È sufficiente girare per Milano e per l'area metropolitana nelle ore di punta per comprendere come sia per il trasporto privato a quattro e a due ruote, sia per quello pubblico, il traffico sulla rete viaria e l'affollamento su autobus, tram e metropolitane siano in costante aumento. Riattivare Area B non potrà che creare problemi di varia natura a tutti coloro i quali utilizzano un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro". Lo afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano intervenendo nel dibattito sul trasporto pubblico. "Per questo chiedo di rinviare l'accensione dei varchi di Area B e ragionare tutti insieme per capire come affrontare al meglio la questione. Sicuramente con la riapertura di Area B il problema della capienza dei mezzi pubblici – dove è più facile la trasmissione del virus - aumenterà perché molte persone non potranno più utilizzare l'automobile proprio nel periodo in cui i contagi tornano a crescere ed occorrerebbero misure di buon senso per favorire il distanziamento sociale", conclude La Russa. (Rem)