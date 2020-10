I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: gruppo di Lima, portare rapporto Onu su violazioni diritti umani a Corte penale internazionale - Il gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani che lavorano per la caduta del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è tornato a condannare la decisione di indire elezioni parlamentari a dicembre, e chiesto di inoltrare alla Corte penale internazionale (Cpi) il recente rapporto con cui la missione indipendente promossa dalle Nazioni Unite assegna a Caracas pesanti responsabilità sulla violazione dei diritti umani. I firmatari - i governi di Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay e Perù - rinnovano inoltre il sostegno al leader oppositore Juan Guaidò e all'Assemblea nazionale (An), autorità impegnate a contribuire alla "transizione democratica, affidata agli stessi venezuelani, come unica strada per raggiungere la ricostruzione istituzionale, economica e sociale in Venezuela". Il documento torna a definire l'appuntamento elettorale del 6 dicembre privo "delle minime garanzie democratiche", rimandano - tra le altre cose - alla necessità di nominare autorità elettorali e Corte suprema indipendenti, un'anagrafe elettorale aggiornata, la piena partecipazione di tutte le forze politiche e missioni di osservazione internazionali indipendenti. (segue) (Res)