- Venezuela: ex ministro Petrolio, "similitudini" tra governo Maduro e dittatura argentina - Sul tema del rispetto dei diritti umani, l'attuale governo venezuelano di Nicolas Maduro presenta "similitudini" con il periodo della dittatura in Argentina. Lo ha detto Rafael Ramirez, ex ministro del Petrolio del Venezuela ed ex presidente della compagnia petrolifera statale Pdvsa (Petroleos de Venezuela), intervistato dalla testata argentina "Cronica". Ramirez, funzionario fedele dell'ex presidente Hugo Chavez e oggi ferreo oppositore di Maduro, ha detto di condividere la posizione di Buenos Aires, che - pur censurando le sanzioni internazionali a Caracas - ha in seno al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, condannato le violazioni attribuite al governo Maduro. "La posizione del presidente Alberto Fernandez è corretta. L'Argentina non può, per nessun calcolo politico coprire nessun tipo di violazione ai diritti umani", ha detto l'ex ministro ricordando l'impegno degli argentini nel lasciarsi alle spalle gli orrori della dittatura. "Ci trovo similitudini. Non solo perché i torturatori erano dei sadici, ma anche perché c'era un apparato statale allestito ad hoc. È quanto sta succedendo" in Venezuela, ha insistito Ramirez. (segue) (Res)