- Usa-Messico: dipartimento di Stato mette taglia su narcotrafficante Villarreal-Hernandez - Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato una ricompensa fino a un milione di dollari per informazioni che potrebbero portare all'arresto o alla condanna del narcotrafficante messicano José Rodolfo Villarreal-Hernandez. Lo fa sapere il dipartimento in una nota. Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez è stato un membro di alto livello del cartello della droga dell'Organizzazione Beltran-Leyva (Blo) con la responsabilità specifica di mantenere il controllo del San Pedro Garza Garcia/Monterrey Plazas. In questo ruolo, Villarreal-Hernandez supervisiona un'organizzazione responsabile dell'importazione di cocaina e marijuana negli Stati Uniti, e commette atti violenti in Messico e negli Stati Uniti per mantenere il potere e lo status della sua organizzazione. Villarreal-Hernandez è attualmente accusato negli Stati Uniti per il suo ruolo di direttore di un cartello di omicidio su commissione di un avvocato difensore messicano nella periferia di Dallas a Southlake, Texas, nel 2013. "Queste azioni dimostrano l'impegno del Dipartimento a sostenere gli sforzi delle forze dell'ordine e l'approccio del governo nella lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata transnazionale", si legge nella nota. (segue) (Res)