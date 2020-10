I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico-Austria: Lopez Obrador torna a chiedere la restituzione del pennacchio di Montezuma - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è tornato a chiedere all'Austria di restituire il "pennacchio di Montezuma", prezioso e delicato reperto conservato nel Museo antropologico di Vienna. L'idea è quella di riportare i patria il copricapo di piume ricoperte d'oro, assieme ad altri pezzi d'archeologia, in tempo per essere esibito durante le celebrazioni dell'Indipendenza e la grandezza del Messico, dodici appuntamenti in agenda tra febbraio e settembre del 2021. Una missione affidata alla moglie, Beatriz Gutierrez Muller, impegnata in un giro in Europa, ma che lo stesso Lopez Obrador considera "quasi impossibile" dal momento che l'Austria di è "appropriata per intero" del reperto. Tanto che, segnala il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Vienna non lo "prestò neanche a Massimiliano d'Asburgo quando ci hanno invaso e imposto quello che hanno definito il Secondo impero messicano". La direzione del museo, riporta la stampa messicana, fa però sapere che l'oggetto è troppo delicato per poter essere spostato. (segue) (Res)