I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: coronavirus, media decessi cala 28 per cento rispetto alle ultime due settimane - Nelle ultime 24 ore in Brasile sono state registrate 354 morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, portando la media dei decessi degli ultimi 7 giorni a quota 499, in calo del 28 per cento rispetto ai dati registrati nei precedenti 14 giorni. Si tratta anche della media più bassa registrata dal 7 maggio 2020, poco prima del raggiungimento del picco massimo di contagi e decessi, a metà maggio. Inoltre si tratta del secondo calo consecutivo giornaliero dopo 28 giorni di sostanziale stabilità statistica. Quanto ai contagi, nelle ultime 24 ore sono stati 12.220. Nell'ultima settimana la media giornaliera è stata di 20.553 nuovi contagi. I numeri rappresentano un calo del 23 per cento rispetto alle due settimane precedenti. Il Brasile non registrava contemporaneamente un calo dei decessi e dei contagi dal 13 settembre, unico giorno dall'inizio della pandemia. (Res)