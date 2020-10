I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: oggi tavolo sul trasporto pubblico, scontro governo-Regioni anche su scuola e locali - Quella del trasporto pubblico è "una situazione critica". Lo ha confermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ammettendo come "al di là dei tanti sforzi fatti ci sono momenti in cui è inevitabile che si verifichino affollamenti, dobbiamo evitarli". In sostanza, alla luce anche dell'aumento dei contagi, il sistema del tetto all'80 per cento su treni e bus non funziona. La verifica è attesa per oggi al tavolo convocato dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, con le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto pubblico locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi, per un aggiornamento del monitoraggio dei flussi e per analizzare alcune situazioni problematiche. Il pressing è partito direttamente dalle Regioni, che vorrebbero più soldi, mezzi e magari orari scaglionati per gli ingressi a scuola. Sul tema, sempre i governatori, avevano proposto al governo di introdurre nel nuovo Dpcm la didattica a distanza per le ultimi classe delle superiori proprio per non gravare troppo sul trasporto pubblico locale. Richiesta, quella sulla Dad, che non ha trovato spazio dentro il nuovo testo che entra in vigore da oggi, e sulla quale la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata lapidaria: non si può sacrificare la scuola. C'è poi il Comitato tecnico-scientifico che ha sottolineato “l’assoluta necessità” di controlli a bordo dei bus e della metropolitana per prevenire “gli assembramenti collegati al mancato rispetto del limite di riempimento dei mezzi di trasporto”. E così, mentre gli enti locali chiedono di ridurre la capacità sui mezzi di trasporto locale, i sindacati avvertono: o ci saranno degli interventi o sarà mobilitazione. "Il rischio di una seconda ondata di contagi da Covid-19 diventa ogni giorno più evidente. Di fronte alla nuova espansione del virus è necessario, da una parte, evitare gli allarmismi e, dall'altra, mettere in atto le dovute contromisure, per non rischiare di sottovalutare il pericolo: le conseguenze sarebbero disastrose", hanno ribadito in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio e le rispettive categorie dei trasporti. Ma i trasporti e la scuola sono solo due dei fronti dello scontro tra il governo e le Regioni, che rivendicano una maggiore autonomia. Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso un giudizio non negativo dell’ultimo Dpcm ma ha sottolineato l’importanza del dialogo Regioni-Governo: “Se l’esecutivo ci avesse dato qualche ora in più di confronto forse si poteva fare meglio. E la chiusura a mezzanotte dei locali produrrà qualche danno”, ha detto.Istat: 11,9 per cento peso economia non osservata sul Pil - Nel 2018 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma di economia sommersa e attività illegali, si è attestato a poco più di 211 miliardi di euro (erano 213,9 nel 2017), in flessione dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente e in controtendenza rispetto all’andamento del valore aggiunto, cresciuto del 2,2 per cento. Così l'Istat nella nota relativa all'economia sommersa. L’incidenza dell’economia non osservata sul Pil si è di conseguenza ridotta di 0,4 punti percentuali, portandosi all’11,9 per cento, confermando una tendenza alla discesa in atto dal 2014, quando si era registrato un picco del 13,0 per cento. Tale andamento si deve alla diminuzione del valore aggiunto sommerso da sotto-dichiarazione (-2,9 miliardi di euro rispetto al 2017) e da utilizzo di input di lavoro irregolare (-1,7 miliardi) mentre risultano in crescita le altre componenti residuali(+1,4 miliardi). L’economia illegale ha segnato un aumento contenuto in valore assoluto, con un’incidenza che è rimasta ferma all’1,1 per cento. Rispetto al 2017 si osserva una lieve variazione del peso relativo delle diverse componenti dell’economia non osservata: a una riduzione delle quote ascrivibilialla sotto-dichiarazione (dal 46,0 per cento al 45,3 per cento) e all’utilizzo di input di lavoro irregolare (dal 37,5 per cento al 37,2 per cento),fa fronte un incremento di quelle riconducibili alle altre componenti del sommerso (dal 7,6 per cento all’8,3 per cento) e all’economia illegale (dall’8,8 per cento al 9,1 per cento).Scuola: ministero, ultimo Dpcm non vieta attività didattiche in teatri, biblioteche, musei - Le attività didattiche che si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i "Patti di comunità", realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore, restano regolarmente consentite dopo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato lo scorso 13 ottobre. Lo specifica la nota inviata oggi alle scuole dal ministero dell'Istruzione che risponde ai quesiti giunti al dicastero in merito all'interpretazione e all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel Dpcm. L'articolo 1, comma 6, lettera s) del Decreto recita infatti: "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti". Ma il Dpcm non è riferito, spiega la nota ministeriale, alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle scuole in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici per prevenire e contenere la diffusione del contagio e favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali.Covid: Meloni, Stato massacra settore ristorazione, stanzi fondi per pmi danneggiate - La presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, sottolinea come "l'insensata chiusura dei locali a mezzanotte è un durissimo colpo per migliaia di imprenditori italiani, molti dei quali dopo il lockdown avevano riaperto tra mille dubbi e incertezze, facendosi forza e investendo di nuovo sulla loro attività". Secondo la leader di Fd'I "hanno speso soldi per adeguarsi a tutte le prescrizioni anticontagio volute dal Governo, molti si sono indebitati per ripartire, e ora rischiano di chiudere a causa di un provvedimento che vanifica tutti i loro sforzi. Lo Stato - prosegue nel post - non può massacrare così il settore della ristorazione e del beverage, che produce e crea ricchezza per migliaia di famiglie italiane. Pretendiamo che il Governo stanzi fondi e introduca subito un meccanismo di ristoro per i danni che sta causando a migliaia di Pmi", conclude Meloni.Covid: Uecoop, allarme per 15mila case di riposo e circoli anziani - E’ necessario alzare il livello di allerta e di precauzioni nelle oltre 15mila le case di riposo e i circoli diurni dove un milione di anziani vive o trascorre diverse ore della giornata e che adesso sono in prima linea per la nuova emergenza coronavirus. E’ l’allarme lanciato dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati del ministero dell’Interno in riferimento alla seconda ondata di Covid che sta investendo l’Italia da nord con 7 contagi su 10 che esplodono in ambito familiare rendendo sempre più a rischio i contatti con le persone anziane. Le residenze per la terza età - si legge in una nota - sono al centro di nuovi focolai, evidenzia Uecoop, con centinaia di positivi dalla Toscana alla Campania, dalle Marche al Lazio, dalla Sicilia al Friuli, dal Molise al Piemonte alla Basilicata. In questo contesto – sottolinea Uecoop – le strutture per anziani vengono messe sotto pressione dalla ripresa della pandemia sia sul fronte della tutela degli ospiti che per quella del personale che deve essere dotato di tutti gli strumenti di protezione anti contagio. Il focolaio in una Rsa o in un centro per anziani – continua Uecoop – rischia di trasformarsi in un dramma per i nonni, per i loro parenti e per gli stessi operatori socio sanitari che li seguono ogni giorno. In una società come quella italiana dove ci sono quasi 10,5 milioni di persone con più di 70 anni – conclude Uecoop – le ultime previsioni indicano una crescita del numero degli anziani e del bisogno di assistenza sia nelle città che nei piccoli centri urbani a fronte di network familiari sempre più frammentati e in difficoltà.(Com)