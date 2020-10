Il presidente messicano all'Austria: "Ridateci il pennacchio di Montezuma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è tornato a chiedere all'Austria di restituire il "pennacchio di Montezuma", prezioso e delicato reperto conservato nel Museo antropologico di Vienna. L'idea è quella di riportare i patria il copricapo di piume ricoperte d'oro, assieme ad altri pezzi d'archeologia, in tempo per essere esibito durante le celebrazioni dell'Indipendenza e la grandezza del Messico, dodici appuntamenti in agenda tra febbraio e settembre del 2021. Una missione affidata alla moglie, Beatriz Gutierrez Muller, impegnata in un giro in Europa, ma che lo stesso Lopez Obrador considera "quasi impossibile" dal momento che l'Austria di è "appropriata per intero" del reperto. Tanto che, segnala il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Vienna non lo "prestò neanche a Massimiliano d'Asburgo quando ci hanno invaso e imposto quello che hanno definito il Secondo impero messicano". La direzione del museo, riporta la stampa messicana, fa però sapere che l'oggetto è troppo delicato per poter essere spostato."Mi piacerebbe conoscere la persona disposta a prendersi questa responsabilità", ha detto il curatore delle collezioni di nord e centro America, Gerard van Bussel, citato dal quotidiano "Reforma". "Il pennacchio è troppo fragile", ha detto il funzionario parlando di un reperto principalmente formato da materiale organico e che potrebbe essere distrutto" da una qualsiasi vibrazione legata ad eventuali spostamenti. In questo senso, ha ricordato van Bussel, si era espresso il comitato binazionale di esperti riunito tra il 2010 e il 2012. "Ancora non sappiamo quale sarà il risultato della missione", ha detto "Amlo" martedì nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, assicurando che al suo ritorno, la moglie "ci informerà".Lopez Obrador, non è nuovo a rivendicazioni sul patrimonio e le origini del suo paese. Nel su intervento ha parlato del "saccheggio di opere d'arte e oggetti storici e archeologici", sofferto non solo dal Messico, "ma anche dall'Africa e da altri paesi e regioni del mondo. Ci sono anche paesi europei che sono stati saccheggiati dei loro patrimoni storici. Molte delle cose che si esibiscono nei musei più importanti del mondo sono stati sottratti in maniera illegale dai loro paesi di origine", ha insistito il presidente attaccando i "colonialisti" che hanno raccontato la storia secondo la loro convenienza" per "giustificare questo atto di intromissione e di saccheggio, rivendicando una presunta superiorità".A marzo dello scorso anno la presidenza messicana inviava al re di Spagna, Filippo VI, una lettera nella quale si chiede di fare una ricostruzione delle "offese e si chieda scusa ai popoli originari per le violazioni a quelli che ora si conoscono come diritti umani. Ci sono stati eccidi, imposizioni, la cosiddetta conquista è stata fatta con la spada e la croce, sono state costruite chiese sopra i templi e poi sono stati scomunicati i nostri eroi nazionali", spiegava il presidente. "È tempo di riconciliarsi", argomentava Lopez Obrador in un video girato con la moglie da una delle località delle "guerre di conquista". "Ma prima dobbiamo chiedere scusa. E lo farò io anche perché dopo il periodo delle colonie c'è stata molta repressione contro i popoli originari. Per "Amlo", "nonostante lo si neghi, ci sono ancora ferite aperte. È meglio chiedere perdono e, a partire da questo, cercare fratellanza nella riconciliazione storica". Il tutto nella speranza di trasformare il 2021, 500enario delle "imprese" di Cortes nelle Americhe, come anno della definitiva riconciliazione. (Mec)