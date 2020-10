Eni: legale Descalzi in processo presunta tangente Nigeria, con elementi suggestivi pm celano assoluto vuoto probatorio su corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approccio dei pubblici ministeri non ha consentito da un lato di avere una visione complessiva della vicenda e dall'altro ha consentito attraverso il ricorso a elementi solo suggestivi di celare l'assoluto vuoto probatorio rispetto al tema centrale oggetto del processo, ossia l'accordo corruttivo avente come oggetto il mercimonio dei pubblici ufficiali nigeriani". Lo ha detto l'avvocato Paola Severino, legale di Claudio Descalzi, all'epoca dei fatti contestati direttore generale della divisione Exploration & Production di Eni, nel corso del processo sulla presunta maxi tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell per aggiudicarsi nel 2011 i diritti esplorativi del blocco Opl 245 in Nigeria. Per il difensore dell'attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera, nell'approccio della Procura di Milano emerge "una ritrosia" che "non colloca con precisione i fatti nello spazio e nel tempo" e "non individua con assoluta precisione quali soggetti, quando e dove, avrebbero concluso il patto sceleris". Inoltre l'avvocato Severino nella premessa del suo intervento ha sottolineato l'intenzione di voler "spazzare via ogni dubbio anche reputazionale sulla correttezza delle procedure e dei comportamenti che sono stati seguiti" da Desclalzi "nella stipulazione del contratto per l'acquisto di Opl 245". (Rem)