Francia: Covid, reazioni contrastanti dell'opposizione per un eventuale coprifuoco

- In Francia dall'applicazione di un coprifuoco serale, che potrebbe essere annunciato questa sera dal presidente Emmanuel Macron, sta suscitando reazioni contrastanti nelle opposizioni. "Sono delle misure che puntano a dare l'impressione che il potere, che è disarticolato, fa qualcosa. Non si riesce a rendere coerente questa incoerenza del governo" che genera "paura", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "Lci" l'eurodeputato del Rassemblement National, Gilbert Collard. Il senatore del partito di estrema destra, Stephane Ravier, ha invece parlato di "omicidio economico". Più moderato il segretario generale dei Repubblicani, Aurelien Pradié, secondo il quale una quarantena generale "è impossibile" e per questo "devono essere cercate altre soluzioni". Se il coprifuoco "permette di evitare la propagazione del virus in alcune città molto dense perché no" ma "bisogna essere estremamente rigorosi e soprattutto giusti", ha detto Pradié. Il segretario nazionale del Partito comunista, Fabien Roussel, ha invece descritto l'eventuale restrizione come un "fallimento". Il segretario del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), Julien Bayou, ha sollevato dubbi sui "mezzi" che verranno impiegati per far rispetta una misura come questa, soprattutto nelle città dove c'è carenza di forze dell'ordine. "È per questo che chiedo coerenza e che si comincino a liberare i mezzi pubblici", ha aggiunto. Il presidente del Senato, il repubblicano Gérard Larcher, ha chiesto al presidente Macron una "parola chiara" che possa fissare una linea e ha lanciato un appello affinché vengano accettate le restrizioni. "Dal capo dello Stato ci aspettiamo che incarni questa chiarezza, che stabilisca una linea, che proponga una strategia e un metodo", ha detto Larcher intervenendo a "France 2". (Frp)