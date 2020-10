Sport: Spadafora, cordoglio a famiglia De Laurentiis per scomparsa volto storico giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, commenta la scomparsa a 81 anni di Gianfranco De Laurentiis, volto storico del giornalismo sportivo della Rai. "Se ne è andato un volto storico del giornalismo sportivo italiano: Gianfranco De Laurentiis. Ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con 'Diretta Sport', 'Dribbling', 'Domenica sprint'. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi", scrive il ministro su Twitter. (Rin)