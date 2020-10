Nagorno-Karabakh: colloquio fra Lavrov e omologo azerbaigiano, focus su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha tenuto una conversazione telefonica con l’omologo azerbaigiano Jeyhun Bayramov con cui ha discusso della situazione in Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito ministero degli Esteri russo, secondo cui le parti hanno confermato la necessità di una rigorosa attuazione degli accordi di Mosca. La conversazione telefonica è avvenuta su iniziativa della parte azerbaigiana. "È stata discussa la difficile situazione nella zona del conflitto del Nagorno-Karabakh. Ed è stata confermata la necessità di una rigorosa attuazione delle disposizioni della dichiarazione di Mosca dei ministri degli Affari esteri della Federazione Russa, dell'Azerbaigian e dell’Armenia del 10 ottobre scorso", ha detto il ministero degli Esteri russo. "La parte russa ha sottolineato che non c'è alternativa a concordare immediatamente un meccanismo per monitorare il rispetto del regime di cessate il fuoco, che creerà le basi per ulteriori passi verso una soluzione politico-diplomatica del conflitto del Nagorno-Karabakh", ha detto il ministero russo. (Rum)