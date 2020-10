Colombia: Cidh esprime “profonda preoccupazione” per aumento violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per l’aumento della violenza nelle aree della Colombia in cui si registra la presenza di gruppi armati. Secondo stime Onu aggiornate al 25 settembre, in Colombia sono stati registrati 42 massacri nel 2020 e altri 13 episodi sono allo studio delle autorità. La Cidh, si legge in un comunicato diffuso dalla commissione, osserva una “concentrazione territoriale di queste gravi violazioni dei diritti umani” in aree caratterizzate da una limitata presenza dello stato e dalla presenza di gruppi armati illegali che si contendono il controllo delle economie illecite. Secondo informazioni ufficiali, nella prima metà del 2020, il tasso di omicidi in Colombia si è attestato a 23,33 morti ogni 100 mila abitanti, il valore più basso dal 1974. Tuttavia, tutti questi omicidi si concentrano nel 55 per cento del territorio nazionale. (segue) (Mec)