Colombia: Cidh esprime “profonda preoccupazione” per aumento violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni fornite dalla società civile, i dipartimenti in cui si è stato registrato il maggior numero di attacchi nel 2020 sono Antioquia, Cauca e Narino. In particolare, denuncia la Cidh, la violenza si concentra nei municipi in cui sono in corso di attuazione programmi di sviluppo e di sostituzione delle coltivazioni illecite previsti dall’accordo di pace tra governo e Farc. La commissione, prosegue il comunicato, esorta le autorità colombiane a indagare su questi episodi, nonché a perseguire e punire i responsabili. Allo stesso modo, sollecita lo Stato a identificare le cause strutturali e sviluppare politiche pubbliche con la partecipazione delle comunità colpite per mitigare la violenza nel paese, secondo gli impegni stabiliti nell'accordo di pace. (segue) (Mec)