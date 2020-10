Colombia: Cidh esprime “profonda preoccupazione” per aumento violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'escalation di violenze il Consiglio regionale indigeni del Cauca (Cric) ha organizzato una marcia di protesta delle comunità indigene locali che tra le altre cose chiedono al governo maggiore sicurezza. Nel fine settimana migliaia di indigeni sono partiti dal sud-ovest della Colombia per raggiungere la città di Calì, capoluogo del dipartimento di Valle del Cauca, dove lunedì hanno incontrato alcuni rappresentanti del governo nazionale, giunti sul posto per ascoltare le richieste dei manifestanti. L’incontro tuttavia, riferisce il quotidiano “El Espectador”, si è concluso senza alcun tipo di accordo. Gli indigeni chiedono di parlare direttamente con il presidente Ivan Duque e se questa condizione non verrà soddisfatta minacciano di proseguire fino alla capitale Bogotà. Le ragioni alla base della protesta sono le stesse che hanno alimentato la marcia (minga) dello scorso anno. Tra queste gli omicidi dei leader sociali, la violenza della forza publica, i piani del governo per sostituire le coltivazioni illecite e altre istanze di tipo sociale de economico. (segue) (Mec)