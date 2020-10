Colombia: Cidh esprime “profonda preoccupazione” per aumento violenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Cauca è tra i più colpiti dagli attacchi dei gruppi armati che dopo la firma dell'accordo di pace tra governo e Farc si contendono il controllo del territorio. Secondo stime dell’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) quest’anno nel dipartimento sono stati registrati nove attacchi, che hanno fatto 36 vittime. Almeno 47 leader indigeni, inoltre, sono stati assassinati. I manifestanti protestano anche contro il proposito del governo di riprendere le fumigazioni aeree per contrastare le coltivazioni illecite, in un dipartimento che lo scorso anno registrava 17.355 ettari di coca, secondo dati dell’Osservatorio sulla droga della Colombia (Odc). "Rifiutiamo la fumigazione aerea. Ciò non significa che siamo favorevoli alle colture illegali ma crediamo si debba trovare un'alternativa a questo fenomeno. Siamo d'accordo con il programma di sostituzione, che significa che la coltivazione illecita viene sostituita con colture lecite, finanziate con risorse statali", ha dichiarato in un'intervista a "El Espectador" Nelson Lemus, uno dei portavoce della protesta. (Mec)