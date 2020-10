Covid: Fidanza (Fd'I), contagi a Milano aumentano e Sala decide di fermare quasi 200mila auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mezzi pubblici scoppiano, soprattutto nelle ore di punta. Mentre i contagi aumentano, e segnano un record proprio a Milano. In tutto questo la giunta Sala cosa fa? Pensa bene di riattivare Area B, lasciando fuori città i diesel fino a Euro 4, cioè circa 160mila auto. Mentre il rischio per la salute è sempre più forte, al sindaco preme portare avanti la sua ideologia ecologista senza preoccuparsi di come migliaia di milanesi e pendolari da domani possano spostarsi e raggiungere il posto di lavoro". Lo afferma in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando la riattivazione di Area B prevista domani. "Nel frattempo si continuano a realizzare piste ciclabili pericolose e inutili - rileva fidanza - che restringono le carreggiate e costringono automobilisti, pedoni e ciclisti a vivere in una trappola di smog e caos. Ormai siamo alla follia. Occorre un deciso cambio di marcia per liberare Milano da questa amministrazione incapace di rispondere alle esigenze dei cittadini". (Com)