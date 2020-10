Ue: Schullian (Misto), Recovery fund opportunità storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del gruppo Misto alla Camera ed esponente Svp, Manfred Schullian, "oggi l'Unione europea appare finalmente capace di assumere il ruolo che le spetta. Paradossalmente la pandemia ha rivitalizzato questa Unione - ha continuato il parlamentare intervenendo in Aula sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio europeo di domani e dopodomani -, costringendo gli Stati a raggiungere l'accordo su Next generation Ue e a ricordarsi che l'Europa è un'Unione basata su valori, non su veti incrociati. Un risultato ottenuto anche grazie al prezioso lavoro diplomatico svolto dal governo, va riconosciuto. L'Europa ha fatto per ora la sua parte, ma adesso spetta ai singoli Stati". Secondo Schullian, "l'utilizzo del Recovery fund potrà essere la più grande opportunità mai vissuta da questo Paese dal dopoguerra ad oggi. Serve un piano di rilancio economico che metta al centro i temi green, una nuova visione dell'economia e della società, più sostenibile ed in grado di intervenire sul cambiamento climatico in atto".(Rin)