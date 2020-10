Ambiente: ambasciatore tedesco Elbling, cambiamento climatico è centrale nella nostra presidenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del cambiamento climatico ha a che fare con la protezione del nostro pianeta ed è una priorità della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, in un video diffuso sui social network della rappresentanza diplomatica della Germania a Roma. "Anche dal punto di vista culturale abbiamo un programma molto importante in questo senso, che è il programma culturale più importante del semestre della nostra presidenza", ha osservato Elbling. L'ambasciatore ha parlato poi dell'app EarthSpeakr, un progetto dell'artista Olafur Eliasson, che "vuole dare una voce ai bambini, ai ragazzi, perché è di loro che si tratta quando parliamo del futuro di questo pianeta". In questo modo, secondo Elbling, i bambini ed i ragazzi possono proporre le loro idee sulla protezione del pianeta. Il progetto, ricorda l'ambasciatore, è stato sviluppato dal Goethe Institut che lo ha diffuso in tutta Europa tramite workshop per spiegarne il funzionamento. (Res)