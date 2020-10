Brasile: produzione veicoli cresce del 4,4 per cento su mese a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile è aumentata del 4,4 per cento a settembre 2020 rispetto ad agosto, mostrando tuttavia un calo dell'11 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori autoveicoli (Anfavea) informando che 220.162 unità hanno lasciato le catene di montaggio brasiliane il mese scorso. La produzione automobilistica, tra le più colpite dagli effetti della crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus, accumula un calo del 41,1 per cento dall'inizio dell'anno, rispetto ai primi nove mesi del 2019. A settembre inoltre è stato registrato un calo del 32,2 per cento delle immatricolazioni di nuovi veicoli, per un totale di 207.710. Per Anfavea il principale fattore sfavorevole alla ripresa dell'industria degli autoveicoli è il calo delle esportazioni, che registra un calo del 16,7 per cento a settembre 2020, rispetto allo stesso mese dello scorso anno e del 38,6 per cento nei primi tre trimestri dell'anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se la tendenza dovesse essere confermata anche negli ultimi 3 mesi dell'anno, il 2020 potrebbe registrare il peggior risultato del secolo. (Brb)