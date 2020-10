Libano-Israele: capo delegazione Beirut, speriamo di chiudere dossier confini in tempi ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano spera di chiudere il dossier dei confini marittimi e terrestri con Israele “in tempi ragionevoli”. Lo ha dichiarato il capo della delegazione libanese, il generale Bassam Yassine, ai colloqui indiretti con Israele avvenuti oggi a Naqoura presso la sede della forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), nel sud del Libano. "Il nostro incontro di oggi segna l'inizio di negoziati tecnici indiretti", ha sottolineato Yassine, secondo quanto riportano i media libanesi. "Ci auguriamo che i negoziati si svolgano a un ritmo tale da consentire di chiudere questo dossier in un periodo di tempo ragionevole", ha aggiunto Yassine. Il primo incontro negoziale tra le delegazioni libanese e israeliane è avvenuto questa mattina alle 10:00 ora locale (le 9:00 in Italia) e si è concluso dopo circa un’ora. Secondo quanto riferisce l’emittente “Al Arabiya” i prossimi colloqui si svolgeranno il 28 ottobre. I colloqui si tengono sotto l’egida dell’Onu, tramite Unifil, e vedono la mediazione degli Stati Uniti. Per la parte statunitense ha partecipato David Schenker, vice segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente.(Res)