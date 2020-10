Lavoro: presentata oggi all'Anci Lombardia piattaforma regionale di orientamento giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata presso la sede dell'Anci Lombardia, con una conferenza stampa, la "Piattaforma regionale orientamento", il cui obiettivo principale è la condivisione e la gestione in rete di servizi di orientamento per i giovani dai 15 ai 34 anni, gratuiti e messi a disposizione delle famiglie e degli operatori dei servizi Informagiovani, per potenziare il patrimonio informativo, acquisire e valorizzare soft skills e nuove competenze. In sintesi - spiega una nota della Città metropolitana di Milano - far dialogare due mondi, formazione e lavoro, con un supporto valido, grazie alla riqualificazione degli operatori Informagiovani, che parta dall'aiuto alla costruzione di un valido curriculum, all'allenamento al colloquio di lavoro, magari effettuato a distanza, per esercitarsi all'uso di tecnologie sempre più snelle e veloci. La piattaforma, inoltre, fornirà la segnalazione di corsi professionali, di dottorato, master universitari e informazioni a carattere locale, un'occasione per i giovani di perfezionare le proprie competenze e nel contempo un servizio utile alle aziende per identificare i talenti idonei per le specifiche attività professionali. a valenza regionale. Capofila del progetto il Comune di Cremona, attraverso il servizio Informagiovani, in partnership con la Città Metropolitana di Milano e i Comuni di Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese e il partner tecnologico Jobiri. Il progetto vincitore del bando 2020 "La Lombardia è dei giovani " ha ottenuto un finanziamento di 200.159,00 euro e offre ai giovani under 34 opportunità formative e occupazionali, tramite un sistema virtuoso, che incrocia domanda e offerta. (segue) (com)