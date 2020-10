Trasporto aereo: ministro Finanze etiope, privatizzazione Ethiopian Airlines "temporaneamente" sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia ha sospeso "temporaneamente" i piani per privatizzare parzialmente la sua compagnia di bandiera Ethiopian Airlines, a seguito di una revisione delle sue prestazioni durante la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Ahmed Shide, intervenendo il parlamento per presentare i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale etiope. Il ministro ha quindi sottolineato che, nonostante la pandemia, la compagnia ha continuato a generare valuta estera vitale per il Paese. La parziale privatizzazione di Ethiopian Airlines era uno dei pilastri delle riforme economiche e politiche annunciate dal primo ministro Abiy Ahmed, in carica dall’aprile 2018. In precedenza la compagnia di bandiera etiope aveva annunciato di aver perso più di 900 milioni di dollari in mancati introiti durante la pandemia, tuttavia è una delle poche compagnie aeree in tutto il mondo ad essere rimasta relativamente stabile, in gran parte grazie alla riconversione dei voli passeggeri in voli cargo quando i Paesi hanno chiuso i loro spazi aerei.(Res)