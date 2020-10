﻿Covid: Tofalo, Difesa sempre vicina a popolazione durante emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Forze armate sono pronte e continuano a svolgere un grande lavoro durante l'emergenza sanitaria, ancora in atto, legata al Covid. In campo ci sono, a disposizione della comunità, assetti specializzati e il personale dell'operazione Strade Sicure. Con il Decreto legge agosto il governo ha confermato la massima attenzione nei confronti del comparto Difesa". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in una nota. "D'intesa con il ministero dell'Interno, continueremo a fornire 750 militari in aggiunta al contingente di 'Strade sicure' fino alla fine di quest'anno. Confermata, inoltre, l'attribuzione di 40 ore di straordinario per tutto il personale militare impiegato nell'operazione", prosegue Tofalo. (segue) (Com)