﻿Covid: Tofalo, Difesa sempre vicina a popolazione durante emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terminata l'emergenza, come già annunciato dal ministro Guerini in Parlamento - spiega il sottosegretario - si realizzerà gradualmente, entro la metà del 2022, la rimodulazione di 'Strade sicure', riportando i numeri del contingente a quelli previsti agli inizi dell'operazione, circa 5000 unità", evidenzia. "Il nostro Paese ha superato mesi difficilissimi e questo è stato possibile grazie al grande senso di responsabilità degli italiani al quale si aggiungono il duro lavoro che la Difesa ha garantito attraverso tutte le sue articolazioni e l'impegno del personale di tutte le Forze armate sempre presente in prima linea senza alcuna esitazione", conclude Tofalo. (Com)