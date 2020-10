Nadef: Giacomoni (FI), non attivare Mes comporta pesante patrimoniale a orizzonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, sostiene che il governo "prova a nascondere agli italiani una spiacevole verità: il rischio di una pesante patrimoniale all'orizzonte. Scegliendo di non accedere al Mes, economicamente assai più vantaggioso rispetto alle alternative, il governo e la sua maggioranza stanno condannando il Paese a un futuro molto difficile, legato anche a un probabile prelievo forzoso dalle tasche degli italiani". In una nota il membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro quindi aggiunge: "Su questo aspetto serve chiarezza, la stessa che si evince dai dati: il finto ottimismo con cui il governo snocciola le previsioni nella Nadef è presto sconfessato: il crollo del Pil avrà effetti tangibili fino al 2023, i numeri su deficit e debito pubblico, già critici, non tengono conto del prolungamento dell'emergenza da Covid e la pressione fiscale resta e resterà la più alta in Europa (ben oltre il 42 per cento) se non si interviene subito". (segue) (Com)