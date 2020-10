Nadef: Giacomoni (FI), non attivare Mes comporta pesante patrimoniale a orizzonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confindustria, Fmi, Ocse e Commissione europea - prosegue Giacomoni - hanno diffuso previsioni ancor più pessimistiche e persino l'Ufficio parlamentare di bilancio ha messo in guardia il governo giudicando troppo ottimistiche le previsioni sul prossimo triennio e sulla presenza di 'significativi fattori di rischio'. Conte dica agli italiani e ai mercati - conclude - che l'opzione patrimoniale, sostenuta dal M5s e da parte della sinistra, non verrai mai praticata. In alternativa, si assumano la responsabilità della verità". (Com)