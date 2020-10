Lavoro: Proietti (Uil), incontro con Catalfo positivo ma rimangono temi aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro positivo, ma rimangono alcuni temi per noi decisivi che sono ancora aperti. Questo il commento di Domenico Proietti, segretario confederale Uil, all'incontro di oggi con Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali. "Il ministro si è detto disponibile a prorogare l'Ape sociale, con l'inserimento dei lavoratori fragili e inabili alla mansione, e Opzione donna, ad equiparare il part time verticale a quello orizzontale ai fini previdenziali, a rendere esigibile il Fondo esattoriali e, semplificare il contratto di espansione per le aziende fino a 500 dipendenti e a prevedere un nuovo semestre di silenzio-assenso per i fondi pensione", ha detto, aggiungendo di aver ribadito - per l'Ape sociale - l'esigenza di varare misure che rivedano i codici Istat, i quali precludono l'accesso a molti lavoratori che, per tipologia di mansione ne avrebbero diritto, e che riducano il requisito contributivo richiesto per settori particolari come gli edili, gli agricoli ed i marittimi nei quali i limiti richiesti diventano escludenti. "Occorre poi mettere la parola fine alla vicenda degli esodati rispondendo alle attese dei lavoratori interessati: per la Uil è necessario un intervento sulle pensioni in essere fortemente penalizzate in questi anni, attraverso l'estensione della quattordicesima per gli importi fino a 1.500 euro", ha concluso, aggiungendo di aspettarsi una risposta positivo del governo che vada incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati. (Com)