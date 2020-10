Portogallo: premier Costa, senza fine pandemia non ci sarà ripresa ma salute non è negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a quando non si supererà la pandemia del coronavirus difficilmente si avrà una ripresa "adeguatamente sostenuta" ma c'è un ambito dove non si può negoziare che è la salute. Lo ha affermato il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, aggiungendo che il paese non può permettersi di uscire "più fragile". A questo proposito, Costa ha evidenziato che c'è "un consenso molto chiaro" sulle priorità del governo che si focalizzeranno sull'evitare il crollo delle imprese, sulla protezione dei posti di lavoro e del reddito delle famiglie. "L'Unione europea ha fatto un enorme balzo in avanti con l'approvazione del Piano per la ripresa", ha spiegato Costa che conta di poter accedere a queste risorse a partire dal primo trimestre del 2021. "Penso che sia molto probabile che ci sarà un accordo perché la situazione economica e sociale in Europa non permette che non ci sia un accordo", ha concluso. (Spm)