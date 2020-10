Moldova: elezioni presidenziali, sottosegretario Usa Hale a colloquio con Dodon e Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario statunitense per gli Affari politici David Hale ha avuto colloqui telefonici con il presidente della Moldova Igor Dodon e con l'ex premier Maia Sandu, i due candidati favoriti in vista delle elezioni presidenziali del primo novembre nel paese dell'Europa orientale. In due telefonate distinte, secondo quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, Hale ha evidenziato l'importanza dello svolgimento di elezioni "libere e democratiche" nella Moldova, nel rispetto della volontà popolare, in particolare evidenziando esigenze legate "all'eliminazione del sostegno illegale esterno nelle campagne elettorali ed all'accesso non viziato ai media, nel rispetto delle leggi della Moldova". Il sottosegretario statunitense ha annunciato che Washington invierà una nutrita missione di osservazione per le elezioni nella Moldova, così come l'ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce. (segue) (Moc)