Moldova: elezioni presidenziali, sottosegretario Usa Hale a colloquio con Dodon e Sandu (2)

- L'attuale capo dello Stato moldavo, Igor Dodon e il leader del Partito azione e solidarietà (Pas) Maia Sandu sono ai primi posti nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali nella Moldova il primo novembre. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Associazione dei sociologi e demografi della Moldova, citato dall'emittente "Radio Chisinau". Per Dodon voterebbe il 41,7 per cento degli elettori, mentre l'ex premier Sandu otterrebbe il 24,5 per cento dei voti. I due sono seguiti dal leader della Piattaforma dignità e verità, Andrei Nastase, con il 12,2 per cento delle preferenze, il leader del partito Nostru, Renato Usatii,con l'8,6 per cento e Violeta Ivanov nominata dal partito politico Sor con il 6,1 per cento. In caso di elezioni legislative anticipate, secondo il sondaggio, la soglia elettorale del 5 per cento verrebbe superata da cinque partiti: il Partito socialista (Psmr) con il 39,7 per cento, il Partito azione e solidarietà (Psd) con il 22,3 per cento, il partito Sor con il 10,8 per cento, il Partito Nostru con il 10,4 per cento e Piattaforma dignità e verità con il del 6,1 percento. L'indagine è stata condotta tra il 26 settembre e l'8 ottobre, su un campione di 1167 intervistati provenienti da 81 località. (Moc)