Scuola: Sinopoli (Flc Cgil), cambiare rotta su diritti precari, avviare confronto sui percorsi abilitanti

- "Quello che oggi sta avvenendo sul tema del precariato è la sistematica strumentalizzazione della condizione vissuta da oltre 60 mila docenti, che dopo anni di lavoro nelle classi e nelle scuole si vedono accusati di non essere insegnanti capaci o abbastanza meritevoli". Così Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil, nella giornata che vedrà i precari della scuola manifestare in un centinaio di piazze italiane per la stabilizzazione dei lavoratori con almeno 3 anni di servizio e per l'avvio di percorsi abilitanti a regime. "In realtà – aggiunge - l'accelerazione sul concorso serve solo a nascondere il fallimento delle immissioni in ruolo di quest'anno e denota l'incapacità di elaborare un'idea di scuola e un'idea di reclutamento capaci di valorizzare la formazione del personale, oltre che la selezione". (segue) (Com)