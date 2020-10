Scuola: Sinopoli (Flc Cgil), cambiare rotta su diritti precari, avviare confronto sui percorsi abilitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mantra del merito che la ministra ripete da settimane nasconde il fatto che tutti coloro che non supereranno la selezione del concorso resteranno esattamente dov'erano: a scuola a lavorare, come e più di prima, sempre da precari. E quando chiediamo di essere convocati per discutere di percorsi abilitanti e formazione, investimenti sugli organici, classi pollaio o rinnovo del contratto, la ministra glissa", sottolinea Sinopoli. "Il messaggio delle 100 piazze di oggi è chiaro ed è rivolto a tutto il governo: cambiare rotta sui diritti dei lavoratori precari è possibile ed è necessario, e può rappresentare - conclude - il primo segnale del cambiamento più generale che serve sulla scuola tutta". (Com)