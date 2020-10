Ue: Giordano (M5s), basta perdere tempo, serve nuovo green deal europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il dovere di trasformare l'attuale crisi sanitaria, economica ed ambientale in una opportunità di crescita collettiva, qualcosa che non possiamo più rimandare: e per noi del Movimento 5 Stelle serve avviare quanto prima un green deal europeo, che punti finalmente sulla transizione energetica e sullo sviluppo sostenibile. Così Conny Giordano, deputata del Movimento 5 Stelle, durante l'intervento in aula subito dopo l'informativa del presidente Conte. "Il green deal europeo rappresenta il vero motore della nuova strategia di crescita, quello strumento irrinunciabile verso una transizione sia ecologica che digitale, funzionale a costruire un'Europa più equa e con un'economia al servizio delle persone", aggiunge la deputata. Su questi punti fondamentali, ha continuato, non possiamo transigere. "Transizione verde e digitalizzazione, temi identitari del Movimento 5 Stelle, devono essere il motore di nuovo cambiamento in Italia e in Europa: non c'è più tempo da perdere", ha concluso. (Rin)