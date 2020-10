Difesa: Egitto, forze aeree capaci di “spingersi oltre” per garantire sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree egiziane sono in grado di “spingersi oltre” per affrontare qualsiasi minaccia contro la sicurezza nazionale. Lo ha detto il generale egiziano Mohamed Abbas, comandante delle forze aeree del paese nordafricano, in occasione della Giornata delle forze armate. “L’esercito egiziano ha forze aeree sono in grado di raggiungere nelle aree più lontane per affrontare qualsiasi minaccia contro la sicurezza nazionale”, ha affermato l’alto ufficiale durante una cerimonia che si è svolta martedì sera, 13 ottobre. “Le forze armate egiziane hanno seguito un nuovo approccio di diversificazione delle risorse degli armamenti”, ha aggiunto, riferendosi a “diversi aerei da guerra ammodernati si sono aggiunti alla flotta”. Pertanto, “l’esercito egiziano ha delle forze aeree in grado di estendersi oltre per affrontare qualsiasi minaccia contro la sicurezza nazionale”, ha concluso.(Cae)