'Ndrangheta: arrestato a Rosarno ex poliziotto infedele

- I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Dda nei confronti di G.C. ex sovrintendente della Polizia di Stato di quarantacinque anni, in servizio sino allo scorso mese di agosto nel posto di Polizia di Frontiera Marittima della Polizia di Stato, ubicato all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro. L’indagato deve rispondere dei reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, corruzione propria e partecipazione ad associazioni dedite al narcotraffico internazionale. Il provvedimento scaturisce da quanto accaduto la notte del 9 luglio 2018, quando l’Autorità giudiziaria aveva emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di 38 soggetti appartenenti o contigui alle cosche Cacciola e Grasso, radicate nella Piana di Gioia Tauro e riconducibili alla società di Rosarno del mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili, a vario titolo, di numerosi reati. In particolare l’indagine ha consentito di accertare che la notte dell’esecuzione dell’operazione “Ares”, il giovane boss della cosca Grasso e i suoi più stretti collaboratori erano stati avvertiti tramite una comunicazione telefonica inviata da un appartenente alle Forze dell’ordine, sull’apporto del quale i componenti della cosca avevano potuto contare sino a quel momento. L’indagine avrebbe messo di identificare l’informatore nel 45 enne G.C., originario della provincia reggina ma residente in Sicilia. In quella circostanza sette dei destinatari della misura riuscirono a sfuggire dopo essere stati avvertiti dell’imminenza delle catture demandate all’Arma dei carabinieri. (segue) (Ren)