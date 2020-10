Ue: Battilocchio (FI), Italia si faccia sentire in Europa, governo deludente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davvero deludente la relazione del governo all'aula stamattina: il presidente Conte, da bravo equilibrista, ha glissato su quasi tutti i nodi, palesando una posizione confusa e debole del governo, sempre più diviso ed incerto. Così in una nota il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, componente della commissione Politiche europee alla Camera. "In questa fase così complessa servirebbe una voce forte ed autorevole dell'Italia in Europa per far valere le nostre ragioni e difendere i nostri interessi, ma rischiamo di sprecare questa opportunità di rimbalzo a causa di questi tentennamenti e di politiche non definite, tra l'altro senza mai considerare finora nei fatti la disponibilità dell'opposizione ad interagire: solo chiacchiere finora, davvero preoccupante", ha detto. (Com)